Voetbalpodcast | ‘Nigel de Jong is nu de baas van Ronald Koeman’

,,De positie van directeur topvoetbal bij KNVB is een moeilijke”, vertelt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. ,,Met Marcel Brands is in het verleden wel gesproken, maar die zoekt de dynamiek van het clubvoetbal. Mannen als Van Gaal hebben geen interesse. Dus het is heel lastig om een lijstje namen te maken voor die functie.”