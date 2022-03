Voetbalpodcast | ‘Project-Messi is mislukt bij Paris Saint-Germain’

Vier Nederlandse clubs komen vanavond in actie in de Conference League. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff de duels met Mikos Gouka, die zelf met Feyenoord is afgereisd naar Servië. Daarnaast bespreken ze wedstrijd Real Madrid - Paris-Saint-Germain en de Quincy Promes-tapes.

,,Real Madrid - Paris Saint-Germain had op voorhand al genoeg verhalen. Lionel Messi terug in Spanje, Kylian Mbappé die gewild is door Real. En de wedstrijd bewijst dat de Champions League jaarlijks een aantal geweldige wedstrijden heeft. Je zit op het puntje van je stoel”, blikt Gouka terug op de topwedstrijd in de Champions League. ,,Eigenlijk zag het er niet naar uit dat Paris Saint-Germain hier zou verliezen tegen Real Madrid. Maar ineens kantelde die wedstrijd. En dan kan je toch zeggen dat project-Messi mislukt is in Parijs.”

Feyenoord speelt vanavond in de Conference League tegen Partizan Belgrado. De club heeft, net als Feyenoord, een fanatieke aanhang achter zich staan. ,,Publiek kan een bepalende factor zijn in dit duel. Zowel in Rotterdam als in Belgrado. Er wordt hier voor de wedstrijd gefouilleerd op muntjes omdat die over het algemeen op het hoofd van een trainer belanden. De vraag is dus welk elftal de rust kan bewaren in die wedstrijden.”

PSV treft FC Kopenhagen. Vitesse ontvangt AS Roma en AZ is naar Noorwegen afgereisd voor het duel met Bodø/Glimt. De Noorse club werd als dreumes kampioen van Noorwegen met aanvallend voetbal en mentale begeleiding van een oude gevechtspiloot. Dertigminutengesprekken, yoga, thuis nadenken over je emoties. De Noorse ploeg is er druk mee bezig. ,,Dat kan toch nooit invloed hebben op je spel. Alle beetjes helpen misschien, maar ik kan me niet voorstellen dat dit de pijler onder het succes is. Want dan moet FC Den Bosch of Fortuna Sittard heel snel een piloot aanstellen.”

