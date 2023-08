Voetbalpodcast | ‘PSV en Feyenoord kunnen nu een inhaalslag maken op Ajax’

,,Dit was de wedstrijd zoals je hem van te voren uittekent als trainer”, zegt Mossou na de 5-1 zege van PSV. ,,In een breder perspectief is dit wel een hele belangrijke zege voor PSV. In de eerste plaats omdat ze die Champions League-miljoenen goed kunnen gebruiken. Ze hebben best wel risico genomen met die investeringen. Bovendien hebben we nu twee ploegen in de Champions League. Dat is goed voor de top van de eredivisie. Ajax is jarenlang alleenheerser geweest, maar PSV en Feyenoord kunnen nu een soort inhaalslag maken.”