Voetbalpodcast | ‘PSV is echt overvallen door vertrek van Schmidt’

De topper dit weekend is PSV-AZ. Maar daags voor dat duel liet Roger Schmidt weten niet verder te gaan bij de Eindhovenaren. Heeft dit gevolgen voor de titelrace? Welke trainer zou Schmidt moeten opvolgen? Etienne Verhoeff bespreekt het met Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast. Met daarnaast aandacht voor FC Twente, de positie van Frank Arnesen en Barcelona.

Het grootste nieuws kwam gisteren uit Eindhoven. Het feit dat Schmidt vertrekt kwam voor Mossou niet helemaal onverwachts, maar de timing wel. ,,Het moment verraste me. Het kwam een beetje out of the blue. Als je de mensen van PSV beluisterde, dacht je dat het wel goed zou komen. Het sentiment rondom Schmidt was niet heel positief. Ook niet bij de supporters. Dan zou het, met dit vertrek, wel een optelsom van negativiteit kunnen worden. Dat zou ik jammer vinden, want ik hoop dat het tot de laatste dag spannend blijft.’’

Het vertrek van Schmidt stelt de directie van PSV wel voor een lastig dilemma. Wie moet de Duitser gaan opvolgen? ,,Het spel en beleid van PSV is afgesteld op het spel van Schmidt. Van de transfers tot het jeugdbeleid. Dat was best een koerswijziging ten opzichte van Van Bommel. Ik snap wel dat PSV daarom door wilde met Schmidt. Al heeft het niet gebracht wat mensen ervan verwacht hadden.’’

Waarna Mossou en Verhoeff wat mogelijke opvolgers bespreken. Cocu, Koeman, Bosz of een buitenlandse trainer?

Wim Jansen

Dit weekend in de betaald voetbal staan alle teams stil bij het overlijden van Feyenoord-icoon Wim Jansen. ,,Bij Feyenoord was het afscheid van Jansen geweldig. Hij heeft ook zoveel voor die club betekend, maar het verbaast me wel een klein beetje dat we voor Wim Jansen gaan klappen bij NAC-Roda. Waar leg je die grens? Uitgezonderd Van Hanegem, Cruyff, Van Basten, Maradona, Gullit, de buitencategorie, vind ik het logisch om die hele grote groep daaronder bij hun eigen club wordt geëerd.’’

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media