Voetbalpodcast | ‘Sangaré stak er met kop en schouders bovenuit’

‘Het is een redelijk resultaat’, analyseert Elfrink. ‘PSV was dicht bij een zege. En had je gewonnen dan sta je met één been in die laatste kwalificatieronde voor de Champions League. Maar het kaarsje was bij PSV wel op in de slotfase van de wedstrijd. Twee wedstrijden zo kort achter elkaar heeft PSV wel parten gespeeld. En die hitte hier is ook wel van invloed geweest.’

Daarnaast viel de ploeg van Ruud van Nistelrooij in de slotfase flink terug in het spel.‘Het wegvallen van Sangaré had ook invloed op het spel van PSV. Na zijn wissel zakte PSV enorm in. Hij is enorm belangrijk voor PSV. Sangaré was de uitblinker en stak er met kop en schouders bovenuit. Veerman is ook aan het groeien. Staat met veel overtuiging op het veld. Er gaat echt nog wel eens wat mis, maar het is gedurfd wat hij doet.’

Naast PSV bespreken Elfrink en Verhoeff ook de nieuwste transfers, blessure en de rentree van Mo Ihattaren op het trainingsveld van Ajax. ‘Als voetballiefhebber doet het pijn wat je ziet. Het gaat om veel meer dingen dan over voetbal bij hem. Ik weet wat hij kan. Maar hij moet zichzelf afvragen of hij 365 dagen per jaar profvoetballer wil zijn. Het vraagt zoveel van een speler. Kijk eens naar een Luuk de Jong of Marco van Ginkel na drie jaar blessureleed. Kan hij die offers opbrengen?’

Beluister de hele AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplayer.

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media