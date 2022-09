Voetbalpodcast | ‘Slot heeft de Feyenoord puzzel grotendeels gelegd’

Niet drie maar twee Nederlandse ploegen komen vanavond in actie in Europa. Feyenoord in de Europa League en AZ in de Conference League. In deze AD Voetbalpodcast blikt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka vooruit op die wedstrijden en een klein beetje naar Super Sunday. Daarnaast aandacht voor mascottegate.

De hamvraag bij Feyenoord is natuurlijk: Europa vandaag of PSV zondag. Welk duel is belangrijker. ,,Slot kan ervoor kiezen om zijn tweede of derde linksback op te stellen in dit Europa League duel en dan zijn nummer één zondag te sparen voor PSV. Een trainer zegt altijd van wedstrijd tot wedstrijd te leven, maar PSV verschijnt zondag natuurlijk wel frisser aan de start. Dat gaat wel invloed hebben. Maar ik denk dat Slot eerst een uurtje tegen Sturm Graz wil spelen en dan beslist of hij spelers gaat sparen”, zegt Gouka, die denkt dat Pascal Jansen bij AZ eenzelfde keuze zal maken.

Verder spreken ze over de Feyenoord-puzzel, het Conference League-effect op resultaten in de competitie en komt Gouka nog even terug op uitspraken van Ajax-trainer Alfred Schreuder. ,,Die kwam na afloop met het excuus dat Liverpool bij een 1-1 stand even een spits inbrengt van 75 miljoen euro, Darwin, maar dat geldt voor Ajax toch ook in de eredivisie. Als ze tegen Excelsior, FC Emmen of Go Ahead Eagles spelen kan die trainer toch ook zeggen dat ze met Brobbey een man van twintig miljoen in het veld brengen bij een gelijke stand bijvoorbeeld.”

Ook benieuwd in welk mascottepak Mikos Gouka zich graag een keer zou hijsen? Luister dan de hele AD Voetbalpodcast via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

