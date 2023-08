Voetbalpodcast | 'Timber staat er in de eerste weken bij Arsenal enorm goed op’

Over twee weken start ook de Premier League. De clubs uit de rijkste competitie van Europa lijken de belangrijkste transfers te hebben gedaan en werkten in het buitenland aan hun voorbereiding. In de AD Voetbalpodcast praat Etienne Verhoeff met Geert Langendorff over Harry Kane, Manchester United, Timber, Van Dijk, de Engelse vrouwen en nieuwe regels.

,,Ze zijn in Engeland nu meer bezig met het vrouwen-WK dan de Premier League’’, constateert Langendorff. ,,De Engelse vrouwen moeten natuurlijk wel het WK winnen en Sarina Wiegman staat er enorm goed op hier. Er wordt ook voorzichtig gefluisterd of ze niet naar de Premier League moet. Als zij praat, ook in voetbalprogramma’s, dan luisteren mensen.’’

Kunnen we de komende maand nog veel megatransfers verwachten? Los van Harry Kane. ,,De meeste clubs hebben hun selecties wel zo goed als rond. Er is veel voorwerk gedaan en de eerste keuzes zijn bijna allemaal gehaald. Dat gebeurt niet meer op het laatste moment zoals in het verleden. Ze kijken nog naar buitenkansjes. Dus of er nog heel veel last minute aankopen vanuit bijvoorbeeld de eredivisie komen, vraag ik me af. De kans dat Sangaré naar Engeland gaat bijvoorbeeld wordt steeds kleiner. Hij was kennelijk niet de eerste keus.’

Er is weer een aantal Nederlandse spelers actief in Engeland. Wie valt in de voorbereiding al op? ,,Jurriën Timber heeft in de voorbereiding indruk gemaakt bij Arsenal. Bij de fans en de manager. Hij was eigenlijk gehaald voor langere termijn, maar lijkt af te stevenen op een basisplaats.’’

