Voetbalpodcast | ‘Waar de slotfase normaal voor Feyenoord is, was hij nu voor de tegenstander’

Verhoeff en Wijffels beginnen de podcast met de zege van AZ. ,,Het ontliep elkaar niet veel in de eerste wedstrijd. Maar Anderlecht bakte er deze wedstrijd niets van. Of AZ deed het heel goed. Alleen ze verzaakten de wedstrijd eerder te beslissen. Bij dit duel zag je wel gelijk waarom het goed is dat die uitgoals niet meer dubbel tellen. Anderlecht verdiende het niet om dan door één tegengoal nog door te gaan.”



Feyenoord mocht lang dromen van de halve finale in de Europa League. Maar weer was AS Roma te sterk. ,,Er zaten best veel verhaallijnen in AS Roma-Feyenoord. Slot wisselt zijn buitenspelers en weer maakt die wissel een goal. Alleen het was niet genoeg. Waar de slotfase normaal voor Feyenoord is, was hij nu voor de tegenstander. Maar Feyenoord speelde met veel lef in dit duel. Alleen je zag ook dat de tank bij de Rotterdammers op een gegeven moment leeg was.”