Voetbalslachtoffers herdacht: ‘Feyenoord, Sparta en PSV verloren in oorlog meer Joodse leden dan Ajax’

Tijdens de Nationale Sportherdenking in het Olympisch Stadion zijn vandaag duizenden oorlogsslachtoffers in het Nederlandse voetbal herdacht. Onder hen Edward ‘Eddy’ Hamel, de bekendste Joodse Ajacied die omkwam in de Tweede Wereldoorlog.

Organisator en sporthistoricus Jurryt van de Vooren vertelt het tragische verhaal van de oud-Ajacied en hoe hij slachtoffers koppelt aan clubs. ,,Feyenoord, Sparta en PSV verloren in de oorlog veel meer Joodse leden dan Ajax.”

Namens Ajax legde Klaas-Jan Huntelaar, oud-spits en het nieuwe lid van de technische organisatie, samen met Oekraïner Evgeniy Levchenko, één van de vijf kransen bij het oorlogsmonument bij het Olympisch Stadion. Ook bondscoach Louis van Gaal en KNVB-voorzitter Just Spee waren bij de Nationale Sportherdenking aanwezig.

Die werd afgesloten met een concert van de jonge muzikanten van het Nachtlicht Ensemble. Zij brachten muzikale verhalen over het Nederlandse voetbal in de Tweede Wereldoorlog ten gehore. Eén van de namen die zij bezongen, was Eddy Hamel. Tussen 1922 en 1930 speelde hij acht jaar in het eerste van Ajax. Een blessure maakte voortijdig een eind aan zijn profloopbaan, waarna hij trainer werd van meerdere Joodse en niet-Joodse clubs.

Volledig scherm Ook Louis van Gaal legt een krans. © Pim Ras Fotografie

De aan het begin van de twintigste eeuw in New York geboren Hamel werd op 27 oktober 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog gearresteerd omdat hij geen Jodenster droeg. ,,Op dat moment had hij zijn Amerikaanse paspoort niet bij zich”, weet Van de Vooren. ,,In die tijd kon hij daarmee ontsnappen, omdat hij dan uitgewisseld kon worden met een Duitse krijgsgevangene.”

Samen met zijn familie werd Hamel eerst gedeporteerd naar Westerbork, en maanden later afgevoerd naar het concentratiekamp in Auschwitz. Daar werden zijn vrouw en tweeling bij aankomst vermoord. ,,Na maanden van dwangarbeid werd Hamel zelf op 30 april 1943 omgebracht. Zoiets kleins, het niet bij je hebben van je paspoort, kon je dus jouw leven en dat van je naasten kosten.”

Vorig jaar werd Hamel de eerste Ajax-speler die - bij zijn laatste woning aan de Rijnstraat in Amsterdam - werd geëerd met een Stolperstein. Hamel is inmiddels Ajax’ bekendste oorlogsslachtoffer. Het duurde even, tot een in 1996 uitgebrachte scriptie, voor dat duidelijk werd. Daarna schreef Ajax ook over haar oorlogsslachtoffer van Joodse komaf, die als aanvaller de toepasselijke bijnaam Belhamel had.

Volledig scherm Ajax in 1928: Zittend links Eddy Hamel. © Internationaal Persfoto Bureau N

Zo staat ook de naam van Hamel op het KNVB-monument in Zeist. Op het bronzen monument staan de namen van ruim 2200 gevallenen. De afgelopen jaren ontdekte Van de Vooren nog vijfhonderd namen van leden van voetbalclubs die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. En daar blijft het niet bij, weet de historicus. ,,Ik schat dat het volledige aantal tussen de 5000 en 8000 ligt.”

Van de Vooren wil zo ver mogelijk komen. Hoe? Door jubileumboeken te zoeken en door te spitten, door nauw op te trekken met (regionale) media en na publicaties een duwtje in de goede richting te krijgen van mensen die meer weten of op zoek zijn naar hun voetballende oom of vader.

Als maker van de website Voetbalmonument levert Van de Vooren gegevens aan die via Oorlogsbronnen.nl worden gekoppeld aan andere archieven, waardoor clubs en families steeds meer te weten kunnen komen over hun gevallen verwanten. ,,Voetbal staat daar in de top 3 van zoekopdrachten. Voer de naam van je club in en je weet hoeveel leden jouw club in Tweede Wereldoorlog verloor.”

Vooralsnog is van Ajax, dat alom te boek staat als Jodenclub, bekend dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog vijf leden verloor. ,,In heel Nederland is door de jaren heen weinig aandacht geweest voor de slachtoffers. Bij Feyenoord komen ze er ook nu pas achter dat ze best veel leden met een Joodse achtergrond zijn verloren. Dat zijn er bijvoorbeeld veel meer dan bij Ajax, dat als Jodenclub werd gezien omdat veel supporters een Joodse achtergrond hadden en ook de Davidster gebruikten. Maar bij Sparta (drie op de vier ongeveer) en PSV (één op de drie) lag het aantal Joden onder de overleden oorlogsslachtoffers veel hoger.”

Volledig scherm Evgeniy Levchenko beantwoord vragen van Jurryt van de Voorn. © Pim Ras Fotografie

Van de Vooren is een dag voor de Nationale Sportherdenking, waar hij verantwoordelijk was voor het inhoudelijke gedeelte, bij Quick 1888 langs geweest. De Nijmeegse amateurclub onthulde een gedenksteen, met daarop de namen van de veertien oorlogsslachtoffers van de club. Het archief van Quick 1888 verdween, maar Van de Vooren zette de archivarissen van de amateurvereniging 77 jaar na de bevrijding op het juiste spoor.

,,Mijn ervaring is dat ik in elke provincie waar ik grondig te werk ga, minimaal tot een verdubbeling van het huidige aantal overleden oorlogsslachtoffers kom. In Groningen, Drenthe en Gelderland was dat bijvoorbeeld het geval”, zegt Van de Vooren, die zijn werk de komende jaren nog verder hoopt te vereeuwigen in een expositie en slotboek. ,,En het ultieme doel is dat er op scholen in geschiedenislessen aandacht komt voor de overleden oorlogsslachtoffers uit de Nederlandse sport, omdat het volgens mij een goede manier is om de geschiedenis wat dichterbij bij de jeugd te brengen.”

Informatie, tips en vragen over oorlogsslachtoffers kunnen gemaild worden naar jurryt@sportgeschiedenis.nl