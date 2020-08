Voetbalster Melanie Gerrits stapt bij RB Leipzig in bij een ambitieus project

,,Spannend? Niet per se. Ik krijg niet zo snel last van heimwee”, zegt Melanie Gerrits vanuit Duitsland over de telefoon. De 19-jarige voetbalster uit Nieuwleusen is vastberaden om te slagen bij RB Leipzig, waar ze voor twee jaar heeft getekend.

Het is een prachtige stap, vindt ze zelf ook. ,,Mijn eerste buitenlandse avontuur. Na mijn periode bij SC Heerenveen wilde ik graag over de grens kijken. Leipzig belde en na drie proeftrainingen wisten ze genoeg. Daarna is alles heel snel gegaan. Vorige week maandag ben ik gepresenteerd en inmiddels heb ik al wat trainingen achter de rug.”

Bij onze oosterburen gaat het er iets fanatieker aan toe, merkt Gerrits. ,,Het is een tikkeltje harder werken en de trainingen duren iets langer dan ik gewend was, ruim twee uur. Maar dat vind ik geen probleem. Ik houd daar juist wel van. Ben ook iemand die niet goed tegen haar verlies kan en gewoon wil winnen. Dat sluit wel aan bij de mentaliteit die hier heerst.”

Gerrits leeft haar droom in de Oost-Duitse stad, die vanuit het verleden bekendstaat vanwege handel en muziek. Zo woont en werkt de bekende componist Johann Sebastian Bach tot zijn dood in 1750 in Leipzig. Van de stad heeft Gerrits al iets gezien. ,,Het ziet er heel mooi uit. Komende week ben ik vrij en dan ga ik de boel verder verkennen.”

Ambitie

De door energiedrankgigant Red Bull in 2009 uit de grond gestampte club heeft een appartementje net buiten het centrum geregeld, dat Gerrits deelt met een aantal teamgenoten. De mannen van RB Leipzig behoren inmiddels tot de top in Duitsland en de vrouwen hebben dezelfde ambitie. Na de oprichting vier jaar geleden wordt komend seizoen voor het eerst op het tweede niveau gespeeld.

,,En op termijn willen ze natuurlijk promoveren naar het hoogste niveau”, weet Gerrits. ,,Het zou mooi zijn als ik daarbij kan helpen. Op welke positie ik inzetbaar ben? Ik kan zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten. Ik weet nog niet precies welke rol ze voor mij in gedachten hebben, maar dat komt wel. De competitie begint pas begin oktober, dus tijd genoeg.”

Ook voor het leren van Duits. ,,Ik was daar op school nooit echt goed in. Verstaan kan ik het wel redelijk, zelf spreken is wat lastiger. Over twee weken krijg ik elke week anderhalve uur les. Dat gaat vast helpen. Tot die tijd kan ik mij in het Engels prima redden”, vertelt de oud-speelster van FC Twente, PEC Zwolle, SC Heerenveen en uiteraard haar clubje SV Nieuwleusen.

Met Gerrits komt het allemaal wel goed in Leipzig. Geen zorgen. ,,Het gaat allemaal wat sneller dan verwacht, maar ik ben er niet minder blij om. Dit is de beloning voor al het gedane werk in de afgelopen jaren. En nu ben ik aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Ja, misschien is het nog een beetje onwerkelijk allemaal. Ik denk dat het besef pas later komt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.”