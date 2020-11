Voetbalsters FC Twente stunten met zege op koploper Ajax

wedstrijdverslag / video Almere City wast onmachtig GA Eagles stevig de oren

9:00 Go Ahead Eagles leek na twee overwinningen weer stevig verankerd in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. Tot zaterdag. Het getergde Almere City deelde in de stromende regen een stevige tik uit aan een zwak GA Eagles, dat in Flevoland werd verslagen met de eigen wapens. Tot drie keer toe was het bij een hoekschop chaos in de Deventer defensie: 3-0.