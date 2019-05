Voetbalsters Heerenveen volgend seizoen tóch in de eredivisie

Kroon of chagrijn? Erepodium op slotdag in gevaar voor GA Eagles

8:30 Hoe wrang kan het einde van een memorabel seizoen van sportieve wederopstanding zijn als het vanavond in Den Bosch voor de vijfde keer in 33 dagen misgaat met Go Ahead Eagles? Elf keer koploper, 37 speelronden lang vaste bewoner van de top drie in de Keuken Kampioen Divisie. Niets leek een podiumplek dit seizoen nog in de weg te staan voor GA Eagles. Hoewel het elftal van trainer John Stegeman alles nog in eigen hand heeft, dreigen de Deventenaren op de drempel van de allerlaatste speeldag in Den Bosch alsnog te breken.