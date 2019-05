Voetbalsters Oranje onder 17 verliezen EK-finale na penalty's

VAR op rapport: 87 correcte ingrepen, 13 keer onterecht

12:56 De VAR heeft afgelopen seizoen in de eredivisie 87 keer correct ingegrepen. Dat meldt de KNVB in de evaluatie van het eerste jaar dat de videoscheidsrechter actief was op de Nederlandse velden. ,,Dat komt het voetbal ten goede’’, zegt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond van de KNVB. ,,Maar we zijn ambitieus. We willen het aantal onvermijdelijke fouten verder terugdringen.’’