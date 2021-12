Voetbalsters PSV hebben na nipte zege op Feyenoord minste verliespunten

Debutant Roy Kuijpers schiet RKC in allerlaat­ste seconde langs NEC

RKC heeft in de allerlaatste seconde van NEC gewonnen: 2-1. De vermakelijke wedstrijd bleef lang in balans, totdat eredivisie-debutant Roy Kuijpers in de 94ste minuut het beslissende doelpunt maakte.

14:41