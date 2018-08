Voetbalsters zonder Van der Gragt in cruciaal WK-kwalificatieduel

Ook reservekeepster Jennifer Vreugdenhil ontbreekt vanwege knieklachten in de selectie van bondscoach Sarina Wiegman voor het duel op dinsdag 4 september in Oslo. Vreugdenhil wordt vervangen door 117-voudig international Loes Geurts, die zich weer beschikbaar heeft gesteld voor Oranje. De 32-jarige keepster stopte na het gewonnen EK van 2017 als international.

Nederland en Noorwegen gaan in de Intility Arena in Oslo naar alle waarschijnlijkheid uitmaken wie zich rechtstreeks plaatst voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Oranje staat in de kwalificatiegroep van vijf landen aan kop met negentien punten uit zeven duels, de Noorse vrouwen hebben vijftien punten uit zes wedstrijden. Ze spelen eind deze maand eerst nog uit tegen het puntloze Slowakije.

Vivianne Miedema keert terug in de selectie, nadat ze de twee WK-kwalificatiewedstrijden in juni tegen Noord-Ierland (5-0) en Slowakije (1-0) had gemist vanwege blessures. De spits van Arsenal, goed voor 50 doelpunten in 63 interlands, is nu weer fit. Middenvelder Inessa Kaagman, die deze zomer Ajax na twee landstitels verruilde voor de Engelse club Everton, zit voor het eerst bij de groep. De selectie van Wiegman bestaat inmiddels voor het grootste deel uit voetbalsters die in het buitenland hun geld verdienen. Nog maar zes van de 23 opgeroepen internationals komen voor Nederlandse ploegen uit.