Voetbalt Fortuna zich boven de streep tegen Heracles?

KNVB wil samen met België en Duitsland WK voor vrouwen in 2027 organise­ren: ‘Finale moet in Nederland’

De KNVB gebruikt het FIFA-congres in Doha en de loting voor het WK van eind dit jaar ook om te lobbyen voor de organisatie van de mondiale eindronde voor vrouwen in 2027. De nationale voetbalbond stelt alles in het werk om dat evenement samen met Duitsland en België te houden.

31 maart