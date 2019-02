Voetbalwereld feliciteert Willem van Hanegem

Stiften met Frank Olijve: Van Laguna Beach vervroegd naar de Achterhoek, met dank aan Donald Trump

16:00 Frank Olijve werd geboren in Amsterdam, hij voetbalt in Doetinchem, maar woont nog altijd in Zwolle. ,,Ik heb hier een geweldige tijd gehad. Ik heb hier toen ook een vriendengroep opgebouwd en ik woon nu mooi tussen mijn ouders en schoonouders in”, zegt de middenvelder, die zaterdag met De Graafschap de club treft waarmee hij in 2012 op krukken promoveerde, in Stiften.