Vogels zwichten pas na achttien penalty's voor Eagles

Aanvallend wisselen was het enige dat De Gier nog restte in een wanhopige poging om de offensieve impotentie te verhelpen. Adrian Edqvist – niet zelden beslissend als invaller – werd gebracht voor Swart. Het bracht Go Ahead Eagles inderdaad de gelijkmaker, al kwam die deze keer niet op het conto van de rappe Zweed. Bosz besloot maar eens uit te halen en produceerde vanaf een meter of dertig een prima goal: 1-1. In de slotfase van de reguliere speeltijd kreeg IJsselmeervogels via Jeffrey Buitenhuis nog een enorme kans, maar de bal ging rakelings langs de voor GA Eagles goede kant van de paal.



De Gier had met Maarten Pouwels intussen nog een aanvallend verse kracht gebracht en de lange spits was in de eerste helft van de verlenging heel dicht bij de 1-2. De paal voorkwam Deventer succes. GA Eagles leek ineens een tweede adem gevonden te hebben en zorgde in die eerste vijftien extra minuten duidelijk voor de meeste dreiging.



Uiteindelijk nam Go Ahead de strafschoppen beter en mag het in de kwartfinales in de eigen Adelaarshorst aantreden tegen FC Utrecht.