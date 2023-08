Volg hier de persconferentie van PSV in aanloop naar het duel met Rangers FC

Wesley Sneijder gaat toch weer praten over rol bij Ajax: ‘Als het klote gaat, reageer je soms op een vreemde manier’

Wesley Sneijder gaat binnenkort op de koffie bij Ajax-coach Maurice Steijn en technisch directeur Sven Mislintat om te spreken over een eventuele rol in de technische staf van Ajax. Gesprekken werden eerder on hold gezet, maar volgens Sneijder staat de deur weer op een kier.