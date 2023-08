Volg hier vanmiddag live de oefenwedstrijd Sparta - RKC

Met video Arne Slot: ‘Kwalitei­ten Orkun Kökçü niet dezelfde als die van Ramiz Zerrouki’

Trainer Arne Slot van Feyenoord vindt dat PSV de Johan Cruijff Schaal verdiend heeft gewonnen. ,,Ik vond ons in het eerste uur best wel gelijkwaardig”, zei hij na de nederlaag van 1-0 in een volle Kuip. ,,Maar daarna was PSV de betere ploeg.”