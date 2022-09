Volleybalsters met zes debutanten op WK in eigen land

De lucht boven de Adelaars­horst klaart op, met de kleine Edvardsen als grote meneer: ‘Dit geeft een boost’

Terwijl de regen met bakken naar beneden komt uit het donkere wolkendek, kleurt de lucht boven de Adelaarshorst spreekwoordelijk strakblauw. Aan de hand van de Noor Oliver Edvardsen klopt Go Ahead Eagles in eigen huis FC Emmen (2-0) en klimt door de tweede zege op rij naar plek dertien in de eredivisie. ,,Dit geeft een boost.”

18 september