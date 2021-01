Volop actie in de Keuken Kampioen Divisie vandaag: dit is het programma

Een dag nadat Almere City met 1-0 won van De Graafschap komen vandaag vrijwel alle overige topclubs in de Keuken Kampioen Divisie in actie. Dit is het programma.

Excelsior - NAC (12.15 uur)

NAC, de nummer vier met 32 punten uit 17 wedstrijden, hervat de competitie vanmiddag in Rotterdam zonder Nick Olij. De doelman ondervindt nog te veel last van zijn bovenbeen en wordt in de wedstrijd tegen Excelsior vervangen door Roy Kortsmit. ,,Kortsmit heeft het heel goed gedaan tegen FC Volendam.‘’, zegt trainer Maurice Steijn. ,,Blij dat we hem konden halen, zodat we nu twee goede en ervaren keepers hebben.”

De thuisclub mist Dylan Seys, Stijn Meijer en Thomas Oude Kotte. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen omschrijft NAC op de website van de club als ‘stug’: ,,Ze zijn zeer fysiek ingesteld en beschikken over veel duelkracht. Ze hebben maar vijftien goals tegen, dat zegt iets. Ook hebben ze mensen met individuele kwaliteiten, die redelijk makkelijk een goal kunnen maken.’’

Eindhoven - SC Cambuur (14.30 uur)

Koploper SC Cambuur mist in Eindhoven twee spelers vanwege corona. Ragnar Oratmangoen ontbreekt vanwege een blessure, Alex Bangura is een twijfelgeval. Cambuur, dat het 2020 afsloot met zeven overwinningen op rij, heeft 43 punten uit 17 duels. De Leeuwarders zagen Almere gisteravond op gelijke hoogte komen, maar hebben dus nog een wedstrijd tegoed.

FC Eindhoven, achtste met 26 uit 17, moet het doen zonder Jort van der Sande. De spits liep tegen FC Den Bosch (1-1) in blessuretijd tegen zijn vijfde gele kaart aan en is daarom geschorst. Ook Zé Pedro (thuisquarantaine), Dico Jap Tjong, Flor Van Den Eynden, Bart Biemans en Jorn Vancamp zijn er niet bij. ,,Ons rendement mag nog hoger en ik hoop dat Joey Sleegers snel weer op zijn oude niveau komt‘’, zegt trainer Ernie Brandts. ,,Het doel blijft hetzelfde: we willen bij de eerste acht eindigen en nacompetitievoetbal halen.”

Telstar - NEC (16.45 uur)

NEC sloot het jaar af met een pijnlijke thuisnederlaag tegen TOP Oss. De nummer vijf van de ranglijst, met 31 punten uit 17 duels, wacht een lastige klus bij Telstar, dat zes punten minder heeft dan de Nijmegenaren en negende staat. Kevin Bukusu keert in Velsen terug in het basiselftal van NEC. De 19-jarige Duitser is hersteld van een hamstringblessure.

Telstar kan weer beschikken over Benaissa Benamar en Rashaan Fernandes, die in de laatste wedstrijd tegen Jong Ajax geblesseerd uitvielen.

Volendam - MVV (20.00 uur)

Door de geflatteerde 3-0 nederlaag bij NAC is Volendam naar de zesde plaats gezakt. De ploeg van trainer Wim Jonk blijft echter een geduchte outsider. Met 30 punten uit 17 duels heeft de trainer de titel uit zijn hoofd gezet. ,,Cambuur staat mijlenver weg‘’, zegt hij tegen NH Nieuws. ,,,Daar moet je je niet op focussen. We moeten tegen MVV een goede wedstrijd neerzetten. Dan creëer je zeventig procent balbezit en krijg je zeven tot tien kansen. Daar moet je er drie, vier van maken.”

Marco Tol keert tegen MVV terug in de basis, Franco Antonucci is vanwege knieklachten een twijfelgeval ontbreekt.

MVV kan in Volendam nog niet beschikkingen over de nieuwelingen Kursad Sürmeli (FC Dordrecht) en Brem Soumaoro (FC Den Bosch).

