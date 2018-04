Volwassen geworden NAC neemt revanche op Vitesse

NABESCHOUWINGNAC heeft revanche genomen voor de smadelijke 4-1 nederlaag die het in de openingswedstrijd leed bij Vitesse. Acht maanden later stuurde het de ploeg van Henk Fraser met een 1-0 nederlaag terug naar Arnhem. In augustus speelde NAC als een groentje, zaterdagavond toonde het zich een volwassen eredivisionist. Ook trainer Stijn Vreven liet zich van zijn beste kant zien. Toen heel NAC schreeuwde om een strafschop stormde hij niet het veld in, maar dook-ie weg achter de dug-out.

Met de overwinning komt ook handhaving op het hoogste niveau een stuk dichterbij. Bij het laatste fluitsignaal stond concurrent Roda JC weliswaar met 2-1 voor tegen PEC Zwolle, maar ook daarmee houden de Bredanaars een ruime voorsprong op de nummer zestien. In de laatste drie duels treft NAC nog twee rechtstreekse concurrenten. Volgende week is dat (thuis) Willem II en op de slotdag treft de ploeg hekkensluiter FC Twente. Tussendoor komt Heerenveen nog op bezoek.



Wie verwacht had dat Vitesse na de schaamtevolle nederlaag van vorige week tegen Roda JC in Breda uit was op een kleine rechtzetting, kwam bedrogen uit. De Arnhemmers speelden fantasieloos en in een veel te laag tempo. NAC daarentegen wist met bekeken steekpasses wel met enige regelmaat voor dreiging te zorgen.



Op miraculeuze wijze leverde dat aanvankelijk geen treffer op. Bediend door Angeliño schoot Sadiq Umar vrij voor doelman Houwen over. Rai Vloet werd door Umar vrij voor diezelfde keeper gezet. De opkomende middenvelder omspeelde de inglijdende Houwen, sprong de doelman heen en viel toen. Scheidsrechter Gözübüyük zag er geen penalty. Opmerkelijk detail: trainer Stijn Vreven rende niet verontwaardigd het veld in, maar kroop weg achter de dug-out.



Gelukkie

In de 35ste minuut kwam NAC volkomen verdiend op voorsprong, zij het met een gelukkie. De weer onnavolgbare Umar werd net buiten de zestien onderuit gehaald en Angeliño schoot de vrije trap binnen. Daarbij geholpen door het feit dat de bal door iemand in de muur van richting werd veranderd.



Na rust kwam Vreven met een verrassende wissel. Fernandes mocht (eindelijk) op de 'tien'-positie gaan spelen, ten koste van Vloet. Lange tijd leek er geel vuiltje aan de lucht voor de Bredanaars, omdat Vitesse doorging waar het voor rust gebleven was. Even leek de wedstrijd beslist. Mounir El Allouchi veranderde een op hem afkomende schot van Fernandes subtiel van richting. De 2-0 stond al op het scorebord te blinken, maar Gözübüyük keurde de treffer af wegens buitenspel.



Billenknijpen

In de laatste twintig minuten werd het toch nog billenknijpen voor de Parel van het Zuiden. Doelman Nigel Bertrams moest een kopbal van Kashia op de lijn stoppen en invaller Buitink raakte de paal. De laatste tien minuten waren weer helemaal voor NAC. Zelfverzekerd speelde het elftal de tijd vol en liet op de valreep ook nog eens een kans op de 2-0 liggen.