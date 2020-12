Voor het eerst in ruim vier jaar winnen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV niet in zelfde speelronde

Ajax ging gisteren met 1-2 onderuit tegen FC Twente. Vitesse kon de koppositie pakken als het daarna had gewonnen, maar ging met 2-1 onderuit bij PEC Zwolle. Vandaag ging het niet veel beter met de topclubs. Feyenoord bleef in de vroege wedstrijd op 0-0 steken tegen Heracles Almelo en na een roerig weekend verloor AZ, de wedstrijd eindigend met slechts negen spelers, met 1-2 van FC Groningen. In de laatste wedstrijd van het weekend leek PSV na een slechte tweede helft te gaan verliezen bij Heerenveen, maar het werd uiteindelijk nog 2-2.



De laatste keer dat Ajax, AZ, Feyenoord en PSV allemaal niet wonnen was in speelronde 12 in het seizoen 2016/2017. Op 5 november 2011 speelde PSV met 1-1 gelijk tegen FC Twente. De volgende dag werd het 1-1 bij AZ - Ajax en daarna verloor Feyenoord met 1-0 bij Go Ahead Eagles, de eerste van vier nederlagen in het kampioensjaar van de Rotterdammers.