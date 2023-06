Voor het typische, avontuurlijke Ajax-DNA moet je in elk geval niet bij Maurice Steijn zijn

Aanvoer­ders beoordelen velden: Go Ahead Eagles eindigt in de middenmoot

Niet alleen qua prestaties eindigde Go Ahead Eagles afgelopen seizoen in de middenmoot, ook als het gaat om de staat van het veld. De aanvoerders van alle teams uit de eredivisie beoordeelden namens VVCS het gras in Deventer, en daar rolde een tiende plaats uit.