‘Voor RKC is 3 augustus vrijwel onwerkbaar’

Een competitie die pas op 3 augustus afloopt zou RKC Waalwijk in grote problemen kunnen brengen. De hekkensluiter van de eredivisie weet dan veel te laat of het een organisatie op ere- of eerste divisieniveau op moet tuigen. Dat zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld van de Waalwijkse club.

Van Mosselveld had liever gezien dat de KNVB met een paar scenario’s was gekomen. ,,Het is nu weer twee weken wachten tot de UEFA met iets naar buiten komt. Waarom zijn er geen draaiboeken waar we ja of nee tegen kunnen zeggen. Ook op de vraag wanneer het komende seizoen begint is nog geen antwoord.”

Veel praktische problemen

Voetballen in juli kan volgens Van Mosselveld veel praktische problemen geven. ,,We hebben bijvoorbeeld zes spelers tot eind juni gehuurd. Er is geen voetbalbond die kan beslissen over arbeidsrecht. Die spelers kunnen door hun clubs worden teruggeroepen. De UEFA zou ze dan alleen een speelverbod op kunnen leggen. Wij hebben dan zes spelers minder dan twee maanden geleden. Dan is er sprake van competitievervalsing.”

Quote Er is geen voetbal­bond die kan beslissen over arbeids­recht. Die spelers kunnen door hun clubs worden teruggeroe­pen. Frank van Mosselveld

Van Mosselveld zegt ook dat RKC het geld niet heeft om spelers een maand langer door te betalen. ,,De vraag is wie de gevolgen gaat dragen. Daar zijn wij niet toe in staat. Voor clubs als Willem II, Heracles en FC Groningen, die hun selectie al voor 90% rond hebben, ligt het allemaal wat makkelijker.”

Weinig weerstand

De clubs in eredivisie en Keuken Kampioen Divisie werden vanmiddag door de KNVB ingelicht. Volgens Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, was er nauwelijks weerstand tegen het besluit om het seizoen af te maken. ,,De meningen waren verdeeld, hier en daar was twijfel, maar alle clubs schaarden zich achter de KNVB’’, aldus Van Dop.

De KNVB komt binnenkort met een alternatief competitieschema voor de laatste negen speelronden in de eerste divisie. Van Dop: ,,Zeker is dat de play-offs om een promotieticket naar de eredivisie worden ingekort en gehalveerd.”