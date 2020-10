Voor Wiegman rest nu nog één missie: de Spelen

Amateur­trai­ners Schuurman en Klop hebben verleden bij GA Eagles en NEC: ‘Deze clubs springen er in mijn carrière bovenuit’

19:24 Amateurtrainers Wilco Klop (Be Quick Zutphen) en Resit Schuurman (Activia) hebben beiden een verleden bij NEC en GA Eagles. De afgegleden grootmachten in de eerste divisie staan vanavond tegenover elkaar in Nijmegen.