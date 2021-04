Voor winnend Willem II is het voetballeven weer even verrukkelijk

Door Dennis van Bergen



De tweeduizend fans schrapen hun kelen nog maar eens, vrijdagavond, in de slotseconden van de wedstrijd Willem II – RKC. Maandenlang beleefden ze een afstandsrelatie met hun grootste voetballiefde. En nu, kort voordat de 1-0 overwinning definitief binnen is, geven ze een krachtig signaal af aan de ploeg van Zeljko Petrovic. Een van loyaliteit, van saamhorigheid. In degradatiestrijd kan de Tilburgse club op ze rekenen, of ze er straks nou opnieuw lijflijk bij kunnen zijn of niet.

Het is een ronduit prettige gewaarwording in het Koning Willem II Stadion, eindelijk weer eens echte mensen-geluid horen vanaf de tribunes. Een opgewonden ‘oeh’ bijvoorbeeld als Vangelis Pavlidis in de eerste helft een bal net niet tegen zijn hoofd krijgt na een leep balletje van Leeroy Owusu. Of applaus na een uitstekende actie van Dries Saddiki. Zelfs een fluitconcert, gericht aan scheidsrechter Danny Makkelie en zijn team, klinkt vanavond als een symfonie van Beethoven. Het voetbal is weer enigszins zoals het altijd was, in elk geval voor eventjes.



Niet op de laatste plaats ook vanwege de spanning, die in elk vezeltje van de wedstrijd voelbaar is. Opgezweept door Petrovic valt Willem II ongeremd aan, vecht het vurige duels uit op het middenveld, en krijgt het via onder anderen oud-Feyenoorder Sven van Beek een goede kans op de openingstreffer voor de pauze. RKC, waar de druk wat minder groot is, manifesteert zich daarentegen meer zoals zijn trainer Fred Grim. IJzig, kalm en op momenten ogenschijnlijk een tikkeltje gelaten.

Echt tot leven komt de degradatiekraker pas in de tweede helft, wanneer de Tricolores hun betere spel eindelijk beloond zien met een doelpunt. Pavlidis, die later nog de paal zou raken, is de maker. De zenuwen gieren door het stadion als invaller Sylla Sow kort daarna dichtbij de gelijkmaker is voor RKC. Opluchting is voelbaar in Tilburg als na de blessuretijd het verlossende signaal klinkt uit de fluit van Makkelie. Handhaving lijkt weer realistisch voor de Tricolores.

Maar wat het resultaat uiteindelijk tot gevolg heeft? Vaststaat dat de degradatiestrijd nog wel even spannend blijft. Gaat VVV, dat zonder zijn geschorste goalgetter Giorgos Giakoumakis op bezoek moet bij Sparta, na tien nederlagen op rij de geest krijgen op Het Kasteel? Dendert FC Emmen na die indrukwekkende zegereeks van de laatste weken ook over Heracles heen? Pakt de al min of meer afgeschreven hekkensluiter ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard de aller-, allerlaatste strohalm? Vragen zijn het die alles zeggen over de heerlijke spanning onderin, maar waarop nog met geen mogelijkheid antwoorden te vinden zijn.



Het avondrood maakt langzaam plaats voor schemer als in het Koning Willem II Stadion de puntzakken friet nog altijd vrolijk rondgaan, direct na afloop van de Brabantse derby. Supporters genieten van hun biertje. En coach Petrovic van de geleverde strijdlust van zijn rood/wit/blauwe leger. Het voetballeven is, in elk geval in Tilburg, weer even verrukkelijk.

