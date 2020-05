Voormalig ADO-keeper Niezen (94) overleden

Fotoserie Cam­buur-fans doneren vanuit auto ‘in strijd voor rechtvaar­dig­heid’

15:47 Bij Cambuur geven ze zich niet zomaar gewonnen in het besluit van de KNVB om de club niet te laten promoveren naar de eredivisie, dat is een week na de uitspraak in Zeist wel duidelijk. Honderden fans reden vandaag een stukje door het Cambuur Stadion in Leeuwarden, waar ze een vrijwillige bijdrage deden aan om hun club te steunen in hun ‘strijd voor rechtvaardigheid’.