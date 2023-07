Voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar op vakantie getroffen door bloeding bij de hersenen, niet in levensgevaar

Edwin van der Sar (53) is in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen. Hij is opgenomen in een ziekenhuis. Van der Sar zat daar midden in zijn vakantie op een Kroatisch eiland. Hij is vanmiddag met een helikopter naar een ziekenhuis vervoerd en verblijft daar op de intensive care.

Van der Sar ligt in het ziekenhuis op de intensive care en verkeert op dit moment buiten legensgevaar. Ajax is in de afgelopen uren op de hoogte gebracht dat de voormalig doelman van Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United en Oranje in Kroatië door artsen nu wordt behandeld. De eerste 24 uur zijn cruciaal in dit soort gevallen.

Eind 2009 werd zijn vrouw Annemarie al eens getroffen door een hersenbloeding. Ze was toen 36 jaar. Niet veel later begon haar man de Edwin van der Sar Foundation om mensen met hersenletsel te helpen. Sinds 2021 werkt deze stichting samen met de Hersenstichting.

Onlangs gestopt als Ajax-directeur

Edwin van der Sar maakte op 30 mei zijn vertrek als algemeen directeur bij Ajax bekend. De 130-voudig international, die in 2016 aantrad als de grootste baas van de Amsterdamse voetbalclub, zag aan het eind van een dramatisch verlopen voetbalseizoen geen toekomst meer voor zichzelf als roerganger van Ajax. Van der Sar hield daarmee de eer aan zichzelf. De voormalig topkeeper lag het laatste anderhalf jaar hevig onder vuur in Amsterdam. De sportieve ineenstorting mede door het vertrek van eerst Marc Overmars als directeur voetbalzaken en daarna hoofdtrainer Erik ten Hag werd Van der Sar zwaar aangerekend. Ajax beleefde met een derde plaats het slechtste seizoen in veertien jaar tijd.

De voormalig doelman maakte sinds november 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Sinds november 2016 was hij algemeen directeur. ,,Na bijna elf jaar in de directie ben ik op”, zei Van der Sar eind mei in een persbericht. ,,We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd", zei Van der Sar, die een zoon en een dochter heeft.

,,Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen. Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen", zei Van der Sar eind mei, kort nadat de competitie was afgelopen.

Per 1 januari 2021 hebben de Edwin van der Sar Foundation en de Hersenstichting hun krachten gebundeld. Beide stichtingen werken al enkele jaren succesvol samen aan diverse projecten om mensen hersenletsel te helpen. Oprichters Edwin en Annemarie van der Sar blijven nauw betrokken bij hun Foundation en de Hersenstichting, zo werd destijds vermeld.