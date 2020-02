Voormalig Ajax-verdediger Barry Hulshoff (73) overleden

De voormalig verdediger was een steunpilaar in het gouden Ajax dat begin jaren 70 de voetbalwereld veroverde. Hulshoff speelde tussen 1966 en 1977 in totaal 385 officiële wedstrijden in de hoofdmacht Ajax. De verdediger was een sterkhouder in de Amsterdamse ploeg die grote successen vierde. De hoogtepunten in zijn loopbaan waren de drie Europa Cup 1-zeges in 1971, 1972 en 1973 en de winst van de Wereldbeker in 1972. Zijn eerste Europa Cup 1-finale speelde Hulshoff met Ajax tegen AC Milan op 28 mei 1969. Ajax was kansloos in die eindstrijd: 4-1.