Voormalig PEC-speler Jody Lukoki op 29-jarige leeftijd overleden: ‘Hij was zo'n vrolijke jongen’

updateJody Lukoki is op 29-jarige leeftijd overleden. PEC Zwolle, de club waar de aanvaller in 2014 onder contract stond, nam met ontsteltenis en verdriet kennis van het overlijden. Lukoki was de eerste doelpuntenmaker van de Zwollenaren in een officieel Europees duel.

Lukoki speelde 40 officiële duels voor PEC en was in Zwolle goed voor vier treffers, waaronder het doelpunt in de laatste voorronde van de Europa League tegen Sparta Praag. Thomas Lam speelde acht jaar geleden met Lukoki in Zwolle. De middenvelder, inmiddels uitkomend voor CSKA Sofia, noemt de dood van zijn voormalige ploeggenoot verschrikkelijk.

,,Jody was zo’n vrolijke jongen”, aldus Lam. ,,Hij had altijd een lach op zijn gezicht. In Zwolle heb ik veel tijd met hem doorgebracht: binnen het voetbal, maar ook daarbuiten. We konden het dan ook goed met elkaar vinden. Ik wens de familie en nabestaanden heel veel sterkte toe met dit ondraaglijke verlies.”

Voordat Lukoki, een rappe vleugelaanvaller, naar Zwolle kwam, speelde hij bij Ajax, waar hij zich bij zijn debuut onder Frank de Boer direct liet gelden in de wedstrijd tegen Feyenoord. Hij maakte een panna bij Tim de Cler terwijl er al gefloten was. Later bood de toen achttienjarige aanvaller daar zijn excuses voor aan.

Landstitel

Door Ajax werd Lukoki verhuurd aan SC Cambuur. In 2014 nam PEC de aanvaller over, waarna hij een jaar later een transfer verdiende naar het Bulgaarse Loedogorets Razgrad. Daar vertrok hij in 2020 na liefst drie landstitels. In het seizoen 2020/2021 speelde de aanvaller in Turkije voor Yeni Malatyaspor, waarna Lukoki bij het begin van het huidige seizoen bij FC Twente terugkeerde in Nederland. Door een kruisbandblessure speelde hij geen wedstrijd voor de club uit Enschede.

FC Twente en Jody Lukoki gingen in februari uit elkaar nadat de 29-jarige voetballer werd veroordeeld voor het slaan en schoppen van zijn vriendin. De club en de speler gingen direct met elkaar in gesprek om het contract, dat nog tot medio 2023 liep, te ontbinden. Lukoki speelde tevens drie interlands voor DR Congo.