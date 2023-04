Voormalig PSV-kampioen Jürgen Locadia gaat weer in een verre competitie voetballen

Nieuwe Ajax-commissa­ris Jan van Halst blijft voetbalana­list, maar stopt met praatprogramma’s

Jan van Halst, die is voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van Ajax, kan in zijn nieuwe functie zijn werk als voetbalanalist voor Ziggo Sport blijven doen. Dat zegt een woordvoerder van de zender. Van Halst verschijnt alleen niet meer in de praatprogramma’s van Ziggo Sport.