Voormalig SC Heerenveen-trainer gaat aan de slag in Libanon

Feyenoord al kampioen tegen Excelsior? 'Ik zie PSV heel veel winnen, zelfs met 3-0 van Ajax’

Feyenoord heeft twee weken rust voor het mogelijke kampioensduel met Excelsior. Net als in 2017. Toen ging het mis na twee weken feest in de stad. ,,Ik ben niet bezig met uit of thuis kampioen worden. Ik wil alleen de spelers scherp houden’’, zegt trainer Arne Slot.