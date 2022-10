Voormalig succescoach Pim van de Meent op 84-jarige leeftijd overleden

De in Den Haag geboren Van de Meent kwam als rechtsback tussen 1958 en 1965 uit voor Holland Sport, DOS, VUC en NEC. Op zijn 28ste stopte hij al met voetballen, waarna hij direct in het trainersvak rolde. Hij deed dat van 1966 tot 1988. Van de Meent werkte als trainer het langst bij FC Amsterdam, van 1972 tot 1978. Hoogtepunten in die periode waren de vijfde plaats in de eredivisie in het seizoen 1973/1974 en het bereiken van de kwartfinales van de UEFA Cup in het seizoen 1974/75. In dat seizoen wist het team van Van de Meent, met als bijnaam ‘De Lieverdjes’, onder meer Internazionale uit Milaan uit te schakelen.

Met NEC heeft Van de Meent in het seizoen 1983/1984 deelgenomen aan de Europa Cup II, nadat hij in het seizoen 1982/83 in de finale van de KNVB-beker stond met de club uit Nijmegen. Van de Meent was van 1986 tot 1988 nog trainer van FC Den Haag, zijn laatste club in het betaalde voetbal. Met die club bereikte hij in zijn eerste seizoen opnieuw de bekerfinale, die het Ajax van Johan Cruijff na verlenging met 4-2 won door twee goals van Marco van Basten. In de reguliere speeltijd hadden John Bosman (2x voor Ajax), Remco Boere en Tony Morley (voor FC Den Haag) al gescoord in het Zuiderparkstadion.