Voormalig trainer Hennie Hollink overleden

Hollink was tussen 1976 en 1979 coach van Heracles, dat destijds in de eerste divisie speelde. In 1979 vertrok hij naar FC Twente, waar hij de legendarische Spitz Kohn opvolgde. Hollink plaatste zich in zijn eerste seizoen in Enschede voor Europees voetbal. Het jaar erop werd Twente onder leiding van Hollink zesde. Daarna vertrok de trainer.