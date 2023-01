Voormalig voetbalprof Mark van den Boogaart (37) vermist: ‘We maken ons grote zorgen’

Voormalig profvoetballer Mark van den Boogaart (37) wordt sinds 6 januari vermist. Zijn familie is op sociale media een actie gestart en richt zich daarbij ook op Spanje. Daar speelde Van den Boogaart na zijn opleiding bij Feyenoord vanaf 2005 enige tijd in het tweede elftal van Sevilla.

Van den Boogaart, geboren in Rotterdam, keerde een kleine twee weken geleden niet terug van een afspraak. ,,We maken ons grote zorgen over zijn mentale en fysieke welzijn”, zegt zijn ex-partner Myrthe die de actie in gang heeft gezet.

,,Het ging al langer niet goed met Mark. Gevoelsmatig denken we dat hij naar Spanje is vertrokken. Sinds dat hij daar heeft gevoetbald lag daar zijn hart. Bij de zoektocht lopen we ook tegen de wetten van de privacy aan. We kunnen bijvoorbeeld niet inzien of hij gepind heeft. Het is op zich goed dat dat wordt beschermd, maar het dwingt ons nu wel op deze manier alsnog zijn privacy extreem te schenden.”

Na terugkeer uit Spanje tekende Van den Boogaart in 2007 een contract bij NEC, waar hij twee jaar door blessures niet veel in actie kwam. Later speelde hij nog onder meer bij de amateurs van Barendrecht, waar hij tussen 2012 en 2015 aanvoerder was.

Volledig scherm Mark van den Bogaart, hier als speler van Oranje Onder-17, aangestuurd door Louis van Gaal. © ANP