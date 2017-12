Voorspelbaar Feyenoord bijt zich stuk op Heerenveen

Door Mikos Gouka



Feyenoord heeft, nog niet eens op de helft van de competitie, slechts één verliespunt minder dan in het volledige vorige seizoen. De hoop op een mooie reeks kon alweer de prullenbak in omdat ook Heerenveen in de Kuip overeind bleef. Hoewel de regerend landskampioen ook nu defensief weer allesbehalve waterdicht oogde, zal de trainer van Feyenoord zich eerder zorgen maken om het aanvallende gedeelte van zijn elftal.



Feyenoord oogt ongelooflijk voorspelbaar in aanvallend opzicht. De buitenspelers Steven Berghuis en Sam Larsson zijn balvaardige spelers en kiezen er negen van de tien keer voor om de bal in de voeten te vragen. De backs van Heerenveen hoefden dan ook nauwelijks te vrezen voor een gevaarlijke bal in de diepte. Van Bronckhorst heeft nog twee razendsnelle flankspelers in zijn selectie, maar Jean-Paul Boëtius heeft niet de blakende vorm van het begin van het seizoen. Bilal Basacikoglu, mogelijk nog sneller, is verder dan ooit verwijderd van een plek in de basis in Rotterdam.



De openingstreffer van Steven Berghuis leek uitkomst te bieden, maar in een mum van tijd zorgde Henk Veerman weer voor de 1-1. De wens om weer naar boven te kijken op de ranglijst, zeker nu AZ en PSV midweeks punten morsten, is groot. Kort na rust misten Tonny Vilhena en Karim El Ahmadi grote kansen op 2-1. Het bleken dure missers.