Vooruitblik eredivisie | NEC moet afrekenen met ongrijpbaar fenomeen

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: NEC.

NEC zal komend seizoen moeten afrekenen met een ongrijpbaar fenomeen. Ook in Nijmegen benadrukt trainer Rogier Meijer en zijn spelers telkens dat het tweede seizoen in de eredivisie vaak veel moeizamer verloopt dan de eerste jaargang. Bij NEC kennen ze die systematiek. De club degradeerde in 2017, in het tweede seizoen na de terugkeer in de eredivisie.

Tegelijkertijd moet NEC omgaan met hoge verwachtingen. De ploeg eindigde vorig seizoen knap als elfde en deed tot de laatste speeldag mee in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. Aangezien de basis van vorig voetbaljaar grotendeels deze zomer intact is gebleven, moet dat scenario komend seizoen weer mogelijk worden geacht.

NEC kreeg in de afgelopen maanden bovendien een kwaliteitsimpuls. De club versterkte zich verrassend met Oussama Tannane, nog niet zo lang geleden smaakmaker bij aartsrivaal Vitesse. Verder kwamen Joris Kramer, Andri Baldursson en Pedro Marques en wordt deze week een nieuwe huurperiode van Mikkel Duelund afgerond.

En NEC is nog niet klaar op de transfermarkt. De club aast nog op een centrale verdediger, buitenspeler en spits. Die posities zijn op dit moment dun bezet. Want de zwakte van NEC op dit moment is dat de selectie nog niet zo breed is als vorig seizoen. Technisch directeur Ted van Leeuwen zal nog zaken moeten doen.

Maar de spectaculairste transfer komt op naam van Jasper Cillessen. De doelman is dicht bij een terugkeer in De Goffert. Na avonturen bij Ajax, FC Barcelona en Valencia speelt de 63-voudig international van het Nederlands elftal komend seizoen weer bij de club waar het voor hem allemaal begon.

Ook zal NEC nog rekening moeten houden met vertrekkende spelers. Elayis Tavsan heeft een vertrekwens neergelegd en inmiddels is de interesse in hem op gang gekomen. NEC heeft een optie om het aflopende contract van de aanvaller, die rond de 3 miljoen euro moet kosten, met een jaar te verlengen en is niet genoodzaakt om te verkopen.

De voorbereiding begon veelbelovend voor NEC. RKC (3-1) en de Duitse vierdedivisionist FC Bocholt (4-0) werden overtuigend verslagen, maar in de laatste twee oefenwedstrijden sloeg het optimisme om in twijfel. NEC werd overklast door FC Köln (5-0) en toonde zich ondanks een 1-3-zege ook zeer kwetsbaar tegen Heracles.

Speler om op te letten

Vele ogen zijn komend seizoen gericht op Oussama Tannane. De 28-jarige middenvelder zinspeelt op revanche na een moeilijk jaar. Eerst werd hij bij Vitesse in november uit de selectie gezet na ruzie met trainer Thomas Letsch. Vervolgens vertrok hij in januari naar Göztepe, maar ook in Turkije kwam hij amper in actie na een trainerswissel. Uitgerekend bij NEC wil Tannane dat rechtzetten.

Opstelling NEC

Cillessen; Van Rooij, Márquez, Kramer, El Karouani; Schöne, Baldursson, Tannane; Tavsan, Marques, Mattsson.