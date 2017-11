Vooruitblikken op de eredivisie met nieuwe wekelijkse videorubriek Panenka

Hidde van Warmerdam en Sjoerd Mossou spreken elke vrijdag in Bar Panenka in Rotterdam de nieuwe speelronde door. Aan de hand van meerdere thema's wordt er vooruitgeblikt op het voetbalweekend. Zo gaat het in deze editie over het avondje NAC morgenavond. Ajax, dat volgens Mossou op het randje van crisis balanceert, gaat op bezoek in Breda. Maar ook supportersbussen, de vorm van Jens Toornstra en de naam Michel Vlap komen aan bod.