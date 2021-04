Vragen aan fans om ‘bij te tekenen’? Meeste clubs bidden voor klein beetje perspectief

Door Marijn Abbenhuijs



Nu de laatste fase van het eredivisieseizoen aanbreekt en de clubs met nog zeven speelronden te gaan een laatste gooi gaan doen naar het halen van hun sportieve doelstellingen, stijgt de spanning in het Nederlandse voetbal. Maar de strijd om pak ’m beet plek 6 of 8 staat dit jaar in schril contrast met de lading die ligt op de financiële zorgen die veel clubs hebben. Zorgen veroorzaakt door lege stadions. En op het moment dat de meeste marketingmedewerkers normaal gesproken alles uit de kast halen om meer fans te verleiden een seizoenskaart te kopen, wordt er nu stilletjes gebeden voor een klein beetje perspectief.