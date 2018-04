'Vreven heeft waargemaakt waarvoor we hem naar NAC hebben gehaald'

Afgelopen week werd al steeds meer duidelijk dat de trainer bezig was aan de laatste fase van zijn dienstverband. Via de officiële kanalen van de club communiceert NAC nu dat beide partijen overeen zijn gekomen het aflopende contract niet te verlengen. Daarmee blijft het dienstverband van Vreven in Breda beperkt tot anderhalf seizoen.

,,De afgelopen periode hebben we met elkaar meerdere gesprekken gevoerd over de toekomst. Dat waren intensieve en goede gesprekken, waarin we uiteindelijk hebben besloten om na dit seizoen beiden een ander pad te kiezen”, aldus technisch directeur Hans Smulders op de site van NAC. ,,Ik volg Stijn al heel lang en hij heeft volledig waargemaakt waarvoor we hem destijds naar Breda hebben gehaald. Hij is een coach die elke dag het maximale voor NAC heeft gegeven en een grote bijdrage heeft geleverd om de club weer terug te brengen naar de plek waar we nu staan. Een bijzondere, gepassioneerde en authentieke trainer, die het maximale heeft gepresteerd met een talentvolle spelersgroep. We zijn hem zeer dankbaar.”