Vreven twee duels geschorst na woede-uitbarsting

Deze straf is gelijk aan het schikkingsvoorstel dat eerder werd voorgelegd. De Belg was het daar niet mee eens en ging in beroep. De tuchtcommissie oordeelt dat 'op basis van tv-beelden en verklaringen bewezen is dat Vreven op agressieve wijze in woord en gebaar te kennen gaf het niet eens te zijn met een beslissing van de arbitrage.'