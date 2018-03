Vreven: Van Persie schopte mij over de zijlijn, normaal was dat andersom

Wat herinnert Stijn Vreven zich van de puberende Van Persie? ,,Dat hij na een overtreding op mij een rode kaart pakte en dat ik hem moest verdedigen bij de KNVB. Dat zal mij altijd bijblijven. Hij schopte mij over de zijlijn, normaal was dat andersom. Hij kreeg een serieuze straf waarop hij in beroep ging en ik een goed woordje voor hem moest doen.”

We gaan terug naar 4 mei 2003, FC Utrecht – Feyenoord (1-2). Vreven is de 29-jarige rechtsback die als een tornado over het veld raast. Van Persie is dan 19 jaar en heeft zijn team in de eerste vijf minuten op voorsprong gebracht. Na een kwartier wordt Vreven op de bon geslingerd, amper acht minuten later wordt Van Persie met rood van het veld gestuurd na een ongecontroleerde tackle. De spits die later zijn uitgroeien tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Trainer Bert van Marwijk en zijn pupil Van Persie noemen Vreven een matennaaier. De Rotterdammer zegt dat de Belg over zijn rechterknie valt, niks meer niks minder. Van Persie destijds: ,,Vreven staat hier een beetje om bekend. Ik was vooraf gewaarschuwd en toch gebeurt het.” Vreven zegt later dat hij twee gekneusde ribben overhoudt aan zijn onfortuinlijke val. Hij is verbaasd dat de aanvaller de rode kaart krijgt. ,,Ik heb aan de KNVB laten weten dat het geen rood was, zelfs geen geel. Die vier duels schorsing slaan dan ook nergens op.”

Persoonlijkheid