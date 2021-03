Vrienden en kleinzoon eren 'God' Cruijff vijf jaar zijn dood met een partijtje waar hij zo van hield

Verdediger Van Looy uit Epe via stage bij GA Eagles op zoek naar juiste toekomst­pad: ‘Terugkeer naar Scandina­vië zie ik wel zitten‘

21 maart Sander van Looy maakte afgelopen week als proefspeler een prima indruk bij Go Ahead Eagles. De voetballer uit Epe tekende zaterdag in Heerenveen voor zijn eerste wedstrijdminuten bij de Deventer eerstedivisionist na zijn terugkeer uit Zweden. Go Ahead Eagles bevalt Van Looy, zeker, maar hij heeft de hoop op een buitenlands profavontuur nog niet uit het hoofd gezet.