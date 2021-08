Vriendschappelijk potje? Natrappen en opengekrabd gezicht Kökçu

Vervolgens sloeg de vlam in de pan. Zowat alle spelers waren erbij betrokken. In het getrek en geduw liep Orkun Kökçü krabsporen op in zijn gezicht. Zelfs Atlético-trainer Diego Simeone stoomde het veld op om Carrasco weg te halen van het strijdtoneel. Maar dat mocht niet baten, want de Belg kreeg de rode kaart van arbiter Dennis Higler.