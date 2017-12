Vroege dubbelslag Sol helpt Willem II aan simpel bekeravondje

Willem II heeft voor de eerste keer in elf jaar de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt. De Tilburgers versloegen RKC Waalwijk op eigen veld met 3-0. Bij de rust was de eindstand al bereikt. Fran Sol (twee) en Ismail Azzaoui kwamen in de Brabantse derby tot scoren voor de nummer veertien van de eredivisie.

Met de royale bekerzege op de provinciegenoot nam Willem II revanche op zichzelf. De Tilburgers gaven zaterdag voor eigen publiek tegen PEC Zwolle een voorsprong van 2-0 uit handen: 2-3.



Voor Bartholomew Ogbeche was het duel met RKC na een half uur voorbij. De man in vorm bij Willem II (acht treffers in de laatste zes duels) moest het veld met een dijbeenblessure verlaten.



RKC kwam met veel ambitie naar Willem II, maar was in alle opzichten de mindere ploeg in Tilburg. Voor de broers Ben Rienstra (Willem II) en Daan Rienstra (RKC) was het bekerduel extra speciaal. Tussen 2013 en 2014 speelde het duo een jaartje samen bij Heracles Almelo. Dinsdagavond stonden ze tegen elkaar, met aanvoerder Ben als grote winnaar.