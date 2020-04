Vroeger betekende het paasweekeinde twee duels spelen

Vandaag eindeloos eieren gezocht? Of verstopt? In de rij gestaan bij een woonboulevard (met uiteraard anderhalve meter afstand)? In de jaren tachtig werd er tijdens het Paasweekeinde een dubbel eredivisieprogramma afgewerkt. Met twee wedstrijden in drie dagen. Die traditie is stilletjes verdwenen. Hoe was dat vroeger, voetballen met Pasen?

Als iemand nog goed weet hoe dat nou was, voetballen met Pasen, dan is het wel Sonny Silooy. De rechtsback die meer dan driehonderd wedstrijden voor Ajax speelde, herinnert zich vooral Pasen van 1985 nog goed. En dan met name om wat er ná Ajax - PEC Zwolle gebeurde. ,,Spelen met Pasen had altijd wel iets speciaals. Ik was toen jong, wilde gewoon lekker voetballen zoals iedereen in dat elftal van toen jong was en zoveel mogelijk wilde spelen. Tante Sien had het spelershome van De Meer gezellig gemaakt met een paashaas en eieren. Nou, daar gingen we tegen PEC Zwolle. We wonnen met 2-1, maar het was zo ontzettend slecht dat voorzitter Ton Harmsen na afloop de kleedkamer in kwam. Toen zei hij met die zware stem van ‘m dat we allemaal een boete van 250 gulden kregen. Terwijl we dus hadden gewonnen! Ik denk niet dat dat ooit is voorgekomen. Ervoor niet en erna ook niet. Zelfs niet in Zuid-Europa.”

De jonge ploeg met ook Frank Rijkaard, Marco van Basten en John van ‘t Schip slikt de boete én prepareert zich alweer voor de wedstrijd twee dagen erna in Enschede tegen FC Twente. Gewoon, dwars tegen alle inspanningsfysiologische wetten van tegenwoordig in. ,,Maakte ons niks uit toen”, zegt Silooy. ,,Deed je gewoon. Je wilde alles spelen. En gewoon hele wedstrijdjes hè. Was het ook nog eens van dat wisselvallige weer. Het kon koud zijn met Pasen maar twee dagen erna net zo goed heel warm.”

Volledig scherm Sonny Silooy in zijn periode bij Ajax © anp

Een jaar later stond er voor Silooy en Ajax op Tweede Paasdag zelfs een Klassieker op het programma. In de Kuip won Feyenoord van Ajax met 3-1 en de Kuip zat, zeker voor die tijd, behoorlijk gevuld. De Klassieker als ultieme paasbrunch, het lijkt best een goed idee.



,,De mensen hadden ‘voetballen met Pasen’ een jaar van tevoren in hun agenda geschreven”, weet Berry van Aerle nog. Van Aerle draaide met PSV jarenlang ‘ dubbele diensten’ rond Pasen en hoefde daar nooit ‘toestemming’ te vragen van thuis. ,,Omdat je dat dus al flink van tevoren wist”, legt de Europees kampioen van 1988 uit. ,,Zoals toeschouwers ook aan konden geven dat ze dat weekend niet thuis waren. Ik vind: het is ons werk. Dan hoef je ook geen paaseieren te zoeken. Of wel, dat kon ook gewoon ’s ochtends want we hoefden pas een paar uur van tevoren te verzamelen op De Herdgang.”



Het was ook weer niet zo dat clubs tussendoor overnachtten in een hotel. Ook niet als je, zoals Hugo Hovenkamp als assistent-trainer van AZ, tijdens Pasen op de ene dag in Veendam moest zijn en twee dagen erna in Maastricht.

Quote Het zou toch ook fijn zijn als we dit weekeinde twee van die speeldagen hadden. Van mij mogen ze dat zo weer invoeren. Peter Houtman

Cityhopper

,,Een hotel? Welnee. Voorzitter Renze de Vries regelde een vliegtuig als we met Groningen tegen MVV moesten”, weet Peter Houtman nog. ,,Dat was nog eens Pasen vieren. Gewoon met een cityhopper. Had wel wat. Dat hele verhaal van Pasen, de wederopstanding van Jezus, wij met z’n allen in de lucht en daarna voetballen.”