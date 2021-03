Vrouwen Ajax verzuimen koppositie te heroveren

Voormalig PEC-spits Banhoffer (73) overleden

13 maart Voormalig spits Yuri Banhoffer van PEC Zwolle is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn voormalige club in Chili laten weten. De Uruguayaan Banhoffer speelde van 1975 tot 1979 in Zwolle. In 2017 was hij voor de laatste keer te gast bij de club.