Vrouwen Ajax winnen ook in Praag

De Amerikaanse Christina Burkenroad leek na een klein half uur spelen de strijd spannend te maken met haar treffer. Maar Vanity Lewerissa sloeg net na de rust kort achter elkaar twee keer toe. Kelly Zeeman had het in de 82ste minuut nog mooier kunnen maken, maar ze miste vanaf elf meter.

Martens

FC Barcelona revancheerde zich voor eigen publiek tegen FC Biik-Kazigoert uit Kazachstan: 3-0. Het uitduel had de Spaanse ploeg verrassend met 3-1 verloren. International Lieke Martens ontbrak in Kazachstan, maar speelde in Barcelona wel weer mee. Ze bracht de derde treffer op haar naam. Ploeggenote Stefanie van der Gragt moest ook in de thuiswedstrijd toekijken. De international is nog niet hersteld van een bovenbeenblessure.